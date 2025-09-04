女性お笑いコンビ・にぼしいわしが、１０月２８日に東京・杉並公会堂で個人事務所「株式会社Ａ―ｄａｓｈｉ（えぇだし）」の設立記念ライブを開催することが４日、発表された。

昨年の「ＴＨＥ Ｗ」でフリー芸人として大会史上初の優勝。優勝会見時に「賞金１０００万円で個人事務所をたちあげたい」と語っており、宣言通り会社設立に向けて準備を進めてきた。

一般公募による会社名は応募総数７００件超えの中から、ファン投票によって「株式会社Ａ‐ｄａｓｈｉ」に決まった。１０月２８日は「おだしの日」（日本記念日協会認定）にあたり、当日に登記申請を行い、その夜に記念ライブを行う。

香空（きょうから）にぼしは「皆様のお力を借りて頑張っていきます。休憩室の机の上に『キットカット』と『雪の宿』が常に置かれている会社を目指していきます」。伽説（ときどき）いわしは「ついに、会社設立の日がやってまいりました。当日の朝、登記申請します。祝辞あり、記者会見あり、社歌生歌披露あり、重大発表あり、シークレットゲストあり。目が回ると思いますが、三半規管をしっかりさせて新たな門出を見届けてください」とコメントした。