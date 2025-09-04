「ゴールドジュニア・Ｓ３」（４日、大井）

単勝１・１倍。断然のプレッシャーを感じながらデビュー８年目の吉井章が、３連勝を決めた１番人気のゴーバディとともに待望の重賞初制覇。２着に逃げた３番人気のドキドキが粘り、上位２頭が「第５８回ハイセイコー記念・Ｓ１」（１１月１２日・大井）への優先出走権をゲット。３着に２番人気のチリンドリベントが入った。

３番手のインで折り合ったゴーバディと吉井章。６頭立てだけに流れはスロー。先行２騎もなかなかバテない。外に持ち出してこん身の左ステッキで前を追うと、ラスト５０メートルあたりで逃げ粘るドキドキをねじ伏せ、最後は１馬身１／４差をつけた。左手の遠慮がちのガッツポーズが初々しかった。

「プレッシャーもあったので、まずはうれしいのとホッとしています」と素直な感想。父も大井で騎手会長を務めた現調教師。競馬が好きでこの世界を選んだが、当初は反対された。それを押し切って、待望のお立ち台だ。「馬が強いので、それを信じて、人間が気負わずに乗りました」と改心の笑顔。「将来性しかないです。ゴーバディと（自分も）成長していきたい」とファンへもアピールだ。

昨年死亡した父マテラスカイは３世代しかこの世に残せずだが、初年度から重賞ウイナーを輩出した。的場直師にとっては４年半ぶりの美酒。「内で砂をかぶって苦しい展開だったけど、いい脚を使ってくれて着差以上の強さ」とうれしそう。スプリント戦で活躍した父のスピードを存分に受け継いだ。この後は「ハイセイコー記念」を視野に調整される。「徐々に距離を延ばして、来年のクラシックに出られたら」と明るい未来を展望した。