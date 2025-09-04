「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）

巨人が２桁失点で大敗を喫した。連勝が２で止まった。

今季２度目の先発に抜てきされた又木が期待に応えられなかった。四回途中毎回の７安打５失点でＫＯ。「このような結果になってしまい、申し訳ないです」とコメントした。

初回に村上に２ランを被弾。四回は北村恵に左前打、中村悠に右中間二塁打、岩田に死球を与えて無死満塁とし、吉村の見逃し三振で１死を取ったところで降板となった。

「もう後がないと思ってやらないといけないなと思います」という覚悟のマウンドだった。内海投手コーチは「ボール先行カウントが多い。ストライク先行でまずは、回の先頭バッターを抑えることに集中してほしい」とコメント。だが、二回以外は先頭打者の出塁を許す苦しい投球だった。

２番手泉は、岡本の適時失策と長岡の右中間２点二塁打を浴びて３点を失った。ここで雨による中断を挟み、再開後は内山に四球を与え、村上にグランドスラムを被弾。この回一挙７点の大量失点となった。

打線は２点を追う初回に泉口、岡本、岸田の３連打で１点をかえした。８点リードを許した好機には１死満塁の好機を作ったが、浅野、泉口が凡退した。

八回には２度目の中断となると、大量ビハインドで増田大が登板準備。だが、直後に降雨コールドとなり、自身２度目の登板は幻となった。