4日未明に熱帯低気圧から変わった台風15号は、県内には5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。



5日昼前にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



台風15号は、午後8時には延岡市の南南東約40キロにあって、1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。



中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。





県内には、5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。県内は、5日昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。また、5日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

5日に予想される1時間雨量は、いずれも多いところで北部60ミリ、南部70ミリ、5日午後6時までの24時間に予想される雨量は、北部で180ミリ、南部で200ミリとなっています。



土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫土砂災害に警戒してください。



強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。