◇セ・リーグ 巨人1―12ヤクルト（2025年9月4日 岐阜）

巨人の増田大輝内野手（32）が4日のヤクルト戦（岐阜）で登板に備えてブルペン入りする場面があった。

巨人投手陣は先発左腕・又木が初回、村上に先制の16号2ランを浴びると、4回には2番手右腕・泉が村上に17号満塁弾を被弾するなどイニング途中に又木から泉への継投となったこの回だけで一挙7失点。

8回には4番手左腕・宮原がオスナに11号2ランを浴びるなど、登板した4投手が全員失点した。

1―12で迎えた8回裏の攻撃に入る際には増田大がブルペンで投球練習を開始。自身2度目の野手登板に備えたが、8回先頭のオコエが四球を選んだところで雨が強くなって3度目の中断に入ると、そのまま降雨コールド負けが決まり、増田大の登板は実現しなかった。

試合後、増田大は「やっぱりチームなんで、助け合いだと思うんで。ピッチャーもやっぱり明日も明後日も投げないといけないんで、少しでもカバーできたらなっていう感じでしたね」と冷静にコメント。

8回裏の攻撃が始まる前に指示を受けたそうで「まあ、あるかなって感じでは思ってましたけど。ないほうがいいんでしょうけど。まあでも、ピッチャーいっぱい投げてるんで、少しでも力になれればなという感じです」と話していた。

増田大は原辰徳前監督がチームを率いていた当時の2020年8月6日阪神戦（甲子園）で0―11の8回に6番手として登板した経験があり、巨人ではその後、2023年9月2日のDeNA戦（横浜）で現在ヤクルトでプレーする内野手の北村拓が4―12で迎えた8回に8番手として登板したことがある。