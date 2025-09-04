◇プロ野球セ・リーグ 阪神 7-5 中日(4日、バンテリンドーム）

中日が首位阪神との3連戦最終戦を黒星で終え勝ち越しを許しました。

初回、涌井秀章投手が2アウトから森下翔太選手に死球を与えると、佐藤輝明選手に投じたスライダーをライトのポール際ギリギリでスタンドへ運ばれ、初回に2点を先制されました。

3回にはチェイビス選手の死球と石伊雄太選手のヒットで無死1・2塁とチャンスを演出。しかし涌井投手がバント失敗で見逃し三振。それでも1アウト満塁と逆転の目が見えていましたが、田中幹也選手がセカンドフライ、上林誠知選手がセンターフライで攻撃終了。チャンスをものに出来ませんでした。

すると直後の4回の阪神の攻撃で、打線をつながれ、1アウト1・3塁とピンチを背負うと、熊谷敬宥選手がセカンドへボールを転がすと田中幹也選手が捕球し、ホームへ送球するも一歩遅く1点を追加されました。

7回に3番手の橋本侑樹投手が阪神打線に捕まります。下位打線に2者連続ヒットを与えると、近本光司選手にライトへ長打を放たれ、1点を追加されると、1アウト2・3塁で森下選手が走者一掃のタイムリー2ベース。佐藤選手の打球をボスラー選手が身をていして捕球するもベースカバーに入った橋本投手と呼吸が合わず打球がそれてピンチを拡大してしまいました。橋本投手は降板し、梅野雄吾投手が継投するも、犠牲フライでさらに1点を与えてしまいました。

7点ビハインドで迎えた7回でようやく板山祐太郎選手が得点を挙げます。すると2アウト2・3塁で細川成也選手が守備が見上げる特大の3ランホームランで一気に3点差に縮めます。さらに8回には四球とヒットで1アウト満塁のチャンスで岡林勇希選手の犠牲フライで1点を追加しました。

2点差まで縮めたものの追いつくことが出来ず中日は敗れました。阪神は優勝マジックを2つ減らし“M4”としています。