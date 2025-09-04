◇プロ野球セ・リーグ 阪神 7-5 中日(4日、バンテリンドーム）

阪神が中日に勝利し、優勝マジックを「4」に縮め優勝目前です。

チームは初回、2アウトから森下翔太選手が死球で出塁すると、佐藤輝明選手の36号2ランで幸先よく先制します。

2点の援護を受けた来日初先発・ネルソン投手。3回に満塁のピンチを迎えるも、上林誠知選手をセンターフライに打ち取り、無失点で切り抜け降板しました。

さらに4回には森下選手、佐藤選手が連打で出塁すると1アウト1・3塁から熊谷敬宥選手はセカンドゴロとしますが、セカンドを守る中日・田中幹也選手の野手選択により1点を追加します。

3点リードで迎えた7回にはノーアウト1・2塁のチャンスで近本光司選手のタイムリー、さらに森下選手のタイムリーと大山悠輔選手の犠牲フライで一気に4点を追加。点差を7に広げます。

しかし7回、4番手で登板したハートウィグ投手が連続四死球を与えると、1アウト1・3塁のピンチで代打の板山祐太郎選手にタイムリーを許し1点を返されます。なおも続くピンチで代わった島本浩也投手が細川成也選手から3ランを被弾。4点を返されました。さらに8回に四球とヒットで1アウト満塁のピンチを背負うと岡林勇希選手の犠牲フライで点差を2に縮められます。

しかし序盤から広げた得点が功を奏し、7-5で勝利を飾りました。2位の巨人がヤクルト打線の猛攻撃におされ敗戦。阪神は優勝マジックを「4」に減らしました。明日から本拠地に戻り広島と3連戦を戦います。