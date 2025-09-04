◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１ＤｅＮＡ＝６回表２死一、二塁降雨コールドゲーム＝（４日・マツダスタジアム）

広島は、雨に泣く形でＤｅＮＡに痛い１敗を喫した。ＣＳを争う相手にカード負け越しで、３位まで再び２ゲーム差に広がった。

台風１５号接近の影響で、試合開始前から雨が降る中で午後６時１分にプレイボール。両軍無安打で迎えた３回に広島の先発・高が２四球と制球を乱し、２死一、二塁のピンチを背負った場面の午後６時４１分に試合が中断。５２分後に試合が再開されたが、直後に桑原に先制打を許した。

高は、６回途中１失点と踏ん張った。６回は１安打１四球などで２死一、二塁で佐野を迎えたところで、ハーンにマウンドを譲った。だが、直後から雨脚が強まり、午後８時４７分から再び中断。３４分間の中断の末にコールドゲームが宣告された。中断は計１時間２６分、試合時間は１時間５４分だった。

マツダでの同カードは、７月１７日に３度の計２時間２１分という、降雨では２リーグ制後で最長となった中断の末に、６回裏１死コールドで１―１で引き分けた試合があった。試合時間は１時間５４分で中断時間を下回るという、異例の展開だった。