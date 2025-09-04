【楽天スーパーSALE】 開催期間：9月4日20時～9月11日1時59分 【ソニー ミラーレス一眼カメラ「α7C II」ボディ フルサイズ ILCE-7CM2-S シルバー】 販売時間：9月10日16時～16時59分 通常価格：274,800円⇒セール価格：137,400円 ※1人1台限り、先着3名のみ

楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ソニーのミラーレス一眼カメラ「α7C II」（ILCE-7CM2-S）シルバーを通常価格の半額となる137,400円で販売する。1人1台限定で、先着3名のみの販売となる。

「α7C II」は、「α7C」の第2世代となるミラーレス一眼カメラ。「α7C」のコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、静止画・動画における撮影領域のさらなる拡大を目指し、さまざまな進化を遂げている。

「α7C II」では、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる35mmフルサイズセンサーを搭載。高度な被写体認識を可能にするAIプロセッシングユニットを搭載し、静止画、動画を問わず幅広い被写体を撮影できる。