【楽天スーパーSALE】 開催期間：9月4日20時～9月11日1時59分 【ソニー 交換レンズ「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」（SEL70200GM2）】 販売時間：9月5日10時～10時59分 通常価格：355,800円⇒セール価格：177,900円 ※1人1台限り、先着3名のみ

楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ソニーのデジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」（型番：SEL70200GM2）を通常価格の半額となる177,900円で販売する。販売期間は9月5日10時から同日10時59分まで。1人1台限り、先着3名までの販売となる。

本商品は、プレミアムレンズシリーズ「Gマスター」の大口径望遠ズームレンズ（Eマウント）。開放値F2.8の明るさで焦点距離70mmから200mmのズーム全域をカバーする。AF性能は、独自の「XDリニアモーター」を4基搭載し、これまでの機種「SEL70200GM」より最大約4倍高速化している。これまでの機種と比べ、約3割軽量化し質量1,045gを実現。動画撮影時のフォーカス中の画角変動やズーム時の軸ずれを大幅に抑制し、快適な動画撮影が可能となる。