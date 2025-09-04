¼«Ì±ÅÞ»ÍÌò¤ËÂ³¤¾®Þ¼Í¥»Ò»á¤â¼°ÕÉ½ÌÀ¡¡Î©·û¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÆ±¾ð¡ÖÄË¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Þ¼Í¥»ÒÁÈ¿¥±¿Æ°ËÜÉôÄ¹¤¬£´Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¼°Õ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤òÁí³ç¤·¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡Ê£²Æü¡Ë°ÊÍè¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼°Õ¤òÅÁ¤¨¤ëà¥É¥ß¥Î¼°ÕÉ½ÌÀá¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¿¹»³»á¤¿¤Á¤ÎÂàÇ¤¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÂ¤«¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡ÖËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤Î¹Ö±é¡Ê£³Æü¡Ë¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ØÀÐÇËÁíºÛ¤¬¼¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÁíºÛÁª¤òµá¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸Æü¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏµÄ°÷´Ö¤Î¶î¤±°ú¤¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾ðÀª¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë´Ø¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤ÆÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤¬³ä¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄË¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÂÐºö¤òÍ¿ÅÞ¤ËÅê¤²¤Æ¤âÅö»ö¼ÔÉÔºß¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤ª²ÈÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¯¼£¶õÇò¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç¤¢¤ëÀÐÇË¤µ¤ó¤¬Éé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼ýÂ«¤µ¤»¤ëÀÕÇ¤¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤Ï¼Ç¤¤«²ò»¶¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
