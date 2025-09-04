楽天は、「楽天スーパーSALE」において、ソニーのデジタルカメラ「VLOGCAM ZV-1 II」をセール価格にて販売する。セール期間は9月9日11時から9月9日11時59分まで。先着4名のみ購入できる（1人1台）。

本製品は、広角側18mm（35mm判相当）のズームレンズ一体型コンパクトモデル。有効約2010万画素（静止画撮影時）のメモリー 一体1.0型積層型CMOSイメージセンサーExmor RSを搭載しており、高い解像性能、高感度性能を誇る。また、レンズは新開発された、ZEISS Vario-Sonnar T 18-50mm F1.8-4.0を搭載。人の目より広い広角側18mm（35mm判相当）なら、室内での撮影やグループでのセルフィーショットからダイナミックな風景や街並みの撮影までたくさんのシーンで使用できる。望遠側50mm（35mm判相当）はポートレートや日常のスナップの撮影が可能。開放F値は広角側でF1.8、望遠側でF4と、背景をぼかすこともできる。