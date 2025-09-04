【楽天スーパーSALE】 開催期間：9月4日20時～9月11日1時59分 【楽天スーパーSALE:ニコン ミラーレスカメラ「Zfc 16-50 VR レンズキット」（ZFCLK16-50SL）】 販売時間：9月7日23時～23時29分 通常価格：147,800円⇒セール価格：73,900円 ※1人1台限り、先着3名のみ

楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ニコンのミラーレスカメラ「Zfc 16-50 VR レンズキット」（ZFCLK16-50SL）を通常価格の半額となる73,900円で販売する。1人1台限定で、先着3名のみの販売となる。

ニコンFM2にインスパイアされた、精緻に作り込まれた外観デザインのZfcは、FM2に近い印象で再現したペンタプリズム部のデザインやボディーサイズ、黒とシルバーの色バランス、モニター背面にも施した革シボ風の表面加工が、フィルムカメラを思い起こさせる意匠となっている。

ボディーの天面にシャッタースピード、ISO感度、露出補正の3つのダイヤルと、F値を表示する小窓を搭載。基本的なカメラ設定をひと目で視認できる。像面位相差AFとコントラストAFを自動的に切り換えるハイブリッドAFで、とっさに現われた被写体もしっかりと捉える。また、静止画にも動画にも有効な瞳AFと動物AFが搭載されている。