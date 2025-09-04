指摘にドキッ「ハワイ旅行と被ってない？」結婚式をドタキャン【ママリ】

この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『結婚式直前！ドタキャン騒動‼』第5話をごらんください。

結婚式を目前に控えたあかねさんは、スピーチなどの役も引き受けていた親友のマキさんにドタキャンされてしまいます。理由はなんと彼氏との旅行。事態を知った共通の友達さとみさんが、マキさんを呼び出すことにしました。しかし、ご祝儀を包むお金がないといって足早に立ち去ります。その語、マキさんはハワイ旅行に出掛けていたようです。

結局本当に、あかねさんの結婚式をドタキャンし彼氏とハワイ旅行に行ったマキさん。



友達からあかねさんの結婚式のことを聞かれ、「実はいろいろあって」と答えていましたが、いろいろ問題を作ったのは自分なのに、何と答えるのでしょうか。波乱の予感がしますね。

