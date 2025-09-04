回復の見込みがない夫を「楽にしてあげて」妻が苦渋の決断をした理由【ママリ】

当たり前のように過ぎていく平凡な毎日が、実は一番幸せなのかもしれません。この漫画はある女性が突然夫を失ったときのことを、西山ともこさんが漫画化したエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『また会えた』第4話をごらんください。

事故に遭い、病院に運ばれた西山ともこさんのフォロワーさんの夫。管を付けられ横たわる夫の姿を目の当たりにしたフォロワーさんはショックを受けます。そんな中で、夫のいろんな表情が思い返されます。そこでフォロワーさんの口から出た言葉とはいったい…。

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

娘につらい思いをして欲しくないと、苦渋の決断をしたフォロワーさん。この選択は夫を愛する女性としてだけでなく、一人の母親として本当につらい選択だったと思います。



子どもたちには笑ったパパを見ていて欲しいと願うフォロワーさん。そんなフォロワーさんは第二子の出産に挑みます。どうにか出産は無事に乗り越えて欲しいですね…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）