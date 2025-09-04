稲葉浩志さんの全国ツアーを収録した映像作品が、ソロアーティストとして今年度2人目となる映像3部門で同時1位を獲得しました。

4日発表の『オリコン週間映像ランキング』で、稲葉さんの最新音楽映像作品『Koshi Inaba LIVE 2024〜enIV〜』が、DVDの初週売り上げ0.8万枚、Blu-ray Discが2.3万枚で、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場1位を獲得しました。

そして、DVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ3.1万枚となり、初登場1位を獲得しました。

これで、2016年8月15日付の『Koshi Inaba LIVE 2016 〜enIII〜』以来、9年1か月ぶりに自身通算2作目の映像3部門同時1位となりました。

ソロアーティストが、映像3部門で同時1位を獲得するのは、木村拓哉さん（52）の『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』（2025年7月14日付）に次ぐ、今年度2人目となりました。

今作は、2024年7月8日付の『オリコン週間アルバムランキング』で1位を獲得した10年ぶりのソロアルバム『只者』を引っ提げ、去年6月から8月まで開催された同名全国ツアーの映像作品。

Kアリーナ横浜公演の本編ライブ映像に加え、長編のツアードキュメンタリーが収録されています。

オリコン調べ（2025/9/8付）