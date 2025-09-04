好き＆行ってみたい「富山県のダム」ランキング！ 2位「赤尾ダム」を抑えた堂々の1位は？【2025調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「ダム（中部地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい富山県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「道の駅の裏手から眺めると迫力があります。山の中に圧倒的な存在感です」（50代女性／石川県）、「国道156号からの景色がとてもきれいで、植物とのマッチが最高です」（20代女性／大阪府）、「山間にあり静かな環境で、四季折々の景観が楽しめるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ダム周りのエメラルドグリーンと広大な景色を見てみたいため」（20代女性／兵庫県）、「日本人なら絶対一度は行くべきダムだと思います」（40代男性／佐賀県）、「圧倒的なスケールの放水は迫力満点。展望台から見る景色はまさに絶景だから」（30代女性／北海道）、「国内最大級のダムであり、迫力は圧巻。富山に行ったら必ず行きたいダムである。ダムの迫力も凄いが、周囲の山々の景色も美しい」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：赤尾ダム／25票南砺市の山あいにひっそりと佇む「赤尾ダム」は、にぎやかな観光地とは異なる、静かで穏やかな時間が流れる癒しのダム。大自然に溶け込むような景観は派手さこそありませんが、訪れる人の心をじんわりと和ませてくれます。春の新緑、秋の紅葉など、季節の移ろいを間近で感じられるのも魅力の1つ。のんびりと自然と向き合いたい日には、ふと足を運びたくなるような場所です。周辺には道の駅や国指定重要文化財の「岩瀬家」、世界文化遺産の「菅沼合掌集落」もあり、観光施設も充実しています。
1位：黒部ダム／128票日本最大級のアーチ式ダムとして知られる「黒部ダム」は、その名を聞けば誰もが一度は訪れてみたいと憧れる名所。立山黒部アルペンルートの中でも随一の絶景スポットとして、多くの観光客を惹きつけています。中でも名物の大迫力の観光放水は圧巻で、水しぶきと共に轟音が谷に響き渡る光景はまさに壮観。ダムから望む立山連峰の景色も素晴らしく、四季折々の風景と一緒に、自然と人の技術の融合美を感じさせてくれます。何度訪れても新しい発見がある、まさに“別格”のダムです。
