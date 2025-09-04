【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

ABC-MARTは、2025年9月4日（木）よりadidas Originalsの秋コレクションキャンペーンを開催。重盛さと美さんと礒部希帆さんが登場し、ベロア素材のセットアップ「W ADIBREAK VELOUR」や厚底スニーカー「GAZELLE BOLD」「OZGAIA」を主役に、Y2Kムード漂う旬のコーディネートを披露します。上品さと可愛らしさを兼ね備えたアイテムで、楽しみましょう！

ベロアセットアップで秋のトレンドを先取り



W ADIBREAK VELOUR TT

今季注目の「W ADIBREAK VELOUR」は、ブラックとピンクの2色展開。ベロア素材ならではのリッチな光沢感が、スポーティーなトラックスーツに上品な雰囲気をプラスします。

サイズ：S/M/L/XL(カラー：BLACK/PRELOVEDCRIMSO)

W ADIBREAK VELOUR TP

価格はトップス15,400円（税込）、パンツ13,200円（税込）。カジュアルにもモードにも使える万能アイテムとして、幅広いシーンで活躍してくれます。

サイズ：S/M/L/XL(カラー：BLACK/PRELOVEDCRIMSO)

ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現

足元を華やかに彩る厚底スニーカー



GAZELLE BOLD W

存在感たっぷりの「GAZELLE BOLD」（16,500円・税込）は、アニマル柄を型押ししたスエード素材がポイント。

さらに「OZGAIA」（12,100円・税込）は、レオパード柄のアクセントでシンプルコーデに遊び心をプラス。

22.0cmから26.0cmまで展開されており、自分にぴったりの一足が見つかります。

秋のおしゃれをABC-MARTで楽しもう



ベロア素材のセットアップと厚底スニーカーの組み合わせは、秋冬ファッションを格上げしてくれる旬のスタイル。

今回のキャンペーンでは、重盛さと美さんと礒部希帆さんが、その魅力をスペシャルムービーとビジュアルで存分に表現しています。

全国のABC-MART店頭やオンラインでチェックして、この秋はお気に入りのadidas Originalsで自分らしいスタイルを楽しんでみてくださいね♪