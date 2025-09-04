もとまちユニオンそごう横浜店オープン！ 限定オリジナルバッグ付き「レコメンドセット」も先着販売
横浜元町で創業した「もとまちユニオン」が2025年9月5日にそごう横浜店 地下2階 食品売場にオープン。普段使いから特別な日まで、さまざまなシーンに寄り添う品ぞろえが魅力の老舗スーパーマーケットが、横浜駅からアクセスしやすいロケーションに誕生します！（画像は全て提供）
「もとまちユニオン」とは1958年、外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町（現在のもとまちユニオン本店）に開業。海外からの良質な商品を仕入れるほか、外国人客の要望に応えて当時日本にはなかった商品、例えばチョコレートやマヨネーズ、マッシュルーム、ウイスキーなどを輸入し、販売しました。
その後は山手地区の顧客のニーズに合わせ、高品質な商品を取りそろえたことから、「高質スーパー」の先駆けとして認知されています。
神奈川県産品にこだわった品ぞろえ9月5日オープンの「もとまちユニオンそごう横浜店」は、地元の神奈川にこだわった品ぞろえが特徴。場所は、そごう横浜店 地下2階 食品売場です。
生鮮食品では、「鎌倉野菜」をはじめ、品質・おいしさ・生育方法にこだわった「かながわブランド」の精肉、神奈川県産の地魚や天然魚にこだわったお造りなど、神奈川県内の豊かな食材をラインアップ。
もちろん、バイヤーが全国各地から厳選した旬の食材も並びます。
素材や調理方法にこだわって開発した「ユニオンデリ」「ユニオンデリ」は、素材や調理方法にこだわって開発された、オリジナルの総菜や弁当です。もとまちユニオン本店で一番人気のガパオとミーゴレンが楽しめる「エスニックセット」、上質な生粋かながわ牛を使用した新商品の「和牛めし」がおすすめです。
スイーツでは、“ひとくちで幸せ広がる“ドーナツも並びます。
健康志向の顧客に配慮した商品高まる健康志向のニーズに応えるため、オーガニック、無添加、グルテンフリー、プラントベースなどの食品も充実。
例えば、国産有機大豆と小麦を吉野杉木桶で仕込んだ「木桶仕込み国産有機濃口醤油」や「カンタン八芳酢」、口当たりまろやかでマイルドな味わいの有機JAS認定「AUGAオーガニックスープ」など、体に優しいマクロビオティック、オーガニック食品を取りそろえます。
地元企業と開発した「プライベートブランド商品」地元企業と開発したコーヒー「ユニオンブレンド」「港街ブレンド」、伊勢原市大山の麓にある安達養鶏場の「安達さんの赤たまご」、小田原市曽我の梅林で収穫された梅を使用した「曽我の梅干」など、地元神奈川にこだわった、もとまちユニオンプライベートブランド商品を販売。
また、ロングセラー商品の「ユニオンジャム」や「ユニオンはちみつ」のほか、「ユニオンバッグ」などを販売いたします。
特別なデザインの「バッグ」も販売9月5日、6日には「もとまちユニオン レコメンドセット」も各日先着500セットで販売。限定オリジナルバッグのカラーは、5日はネイビー、6日はグレージュです。詰め合わせ内容は全て同一で、価格は税込5400円。
もとまちユニオンそごう横浜店とそごう横浜店がコラボした「そごう横浜店限定オリジナル布バッグ」の販売も。税込2750円。
「BEAMS JAPAN」との第2弾コラボ商品の先行販売も日本の魅力を国内外に発信するレーベル〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉とのコラボレーション商品の先行販売も実施。2025年6月に発売した第1弾が好評だったことから、今回は第2弾となります。
ラインアップは次の通り。
・もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン/スナックトートミニ
・もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン/フラットポーチ
・もとまちユニオン×ビームス ジャパン/ロゴTシャツ（ホワイト/ネイビー）
・もとまちユニオン×ビームス ジャパン/京都友禅染めバンダナ（グリーン）
・もとまちユニオン×タビオ×ビームス ジャパン/靴下
いずれも地元愛をくすぐられるデザインですね！ 数に限りがあるので、早めにチェックしてください。
横浜駅からアクセスしやすいロケーションにオープンする、「もとまちユニオンそごう横浜店」。長く愛される存在となることを期待しています。オープン日は 2025年9月5日、営業時間は10:00〜20:00です。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)