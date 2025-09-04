こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「スマホのライトがあれば、懐中電灯は要らないかな…」正直、私もそう思っていました。でも、先日のキャンプで真っ暗な道を歩いたとき、スマホの心もとない光では足元を照らすのがやっと。

そのとき感じた漠然とした不安が、本格的なLEDライトを探すキッカケでした。

そんなとき見つけたのが、この「TUNENGE S22」。1円玉より細いスリムな見た目からは想像もつかないスペックに惹かれ、実力を確かめるべく、使ってみることにしました。

ファーストインプレッション：所有欲をくすぐる、ソリッドな塊感

Photo: 山田洋路

箱から出して最初に惹かれたのは、所有欲を満たしてくれそうなマットブラックの質感。

手にすると、アルミニウム合金のボディがしっくり手に馴染み、適度な重みが内部に技術が凝縮されているのを感じさせます。

このコンパクトなLED懐中電灯には、いったいどんな光を放つのか、すでに楽しみです。

明るさは本物か？ 夜の公園の景色がくっきり

Photo: 山田洋路

まず試したのは、メインライトの最大光量「Turboモード」。夜の公園で点灯した瞬間、思わず「明るい」と声が出ました。

今まで闇に沈んでいた公園の草木の隅々まで、その輪郭がハッキリと浮かび上がります。手元のスマホライトがいかに間に合わせの明るさだったのかが露になりました。

本当に便利？ 夜の相棒になった「サイドライト」

Photo: 山田洋路

正直、使用前は「メインライトだけで十分では？」とも思っていたんですが、意外にも、このサイドライトこそ「TUNENGE S22」の真骨頂でした。

特に感動したのが、夜の散歩での活用です。付属のクリップで本体をポケットに取り付け、「点滅モード」に。

すると、遠方からの視認性が各段にアップし、暗い道でも安心して歩けるのがわかりました。ご自身の安全はもちろん、お子さんやペットと散歩する方には、ぜひ試してほしい使い方です。

Photo: 山田洋路

また、テール部にはマグネットが仕込まれていて、キャンプではテントにくっつけて使うのにも最適な仕様。このときも、サイドライト（黄色灯）を点ければ、ランタンに早変わりします。

乾電池が使えるという安心感

Photo: 山田洋路

私が「TUNENGE S22」を「防災バッグの一軍」に加えることを決めた最大の理由が、このデュアルバッテリーシステムです。

基本は付属の1800mAh大容量バッテリーで十分パワフルですが、本当に心強いのは、市販の単3乾電池2本でも動くという事実。災害時、もし充電が切れても、避難先で乾電池さえ手に入れば光を確保できる「電源の保険」があるだけで、安心感がまるで違います。

試してみて断言できるのは、「TUNENGE S22」は「安心を持ち運ぶ」ためのガジェットだということです。ポケットにこの1本があるだけで、日常も、そして非日常さえも、気分が一段明るくなりそう。スマホのライトで十分、と思っていた過去の自分にはもう戻れません。「TUNENGE S22」のより詳しい情報については、ぜひWebページをチェックしてみてください。

【メインとサイド】頼れる２つの光で闇夜を照らす。1円玉より細いLED懐中電灯 6,110円 早割29％OFF machi-yaで見る

＞＞【メインとサイド】頼れる２つの光で闇夜を照らす。1円玉より細いLED懐中電灯

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya