¡Ö¤ªÊ¢¤ª¤Ã¤¤¤¡¼¡×Èþ¿Í¥¢¥Ê¡¢»ºµÙ¤òÊó¹ð¡õ¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ËèÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶Ì´¬±ÇÈþ¤µ¤ó¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì´¬±ÇÈþ¥¢¥Ê¤Î¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«
¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¶Ì´¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢Podcast¤ä¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Î»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ºµÙÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤Î¤¿¤á¤Î»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ2Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ì´¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¤Ò¡¼¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤ª¤Ã¤¤¤¡¼¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¤ä¡Öµ§¸æ°Â»º¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÉüµ¢¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð6·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡ÙÆâ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂèÆó»Ò¤Î½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÈÖÁÈ¤ò¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¶Ì´¬¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
