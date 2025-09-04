¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¤ä¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¡¢¤Ç¤â¤¹¤°¡Ö¿²Íî¤Á¡×¤·¤¿¼êÖº¼£Ãî¡Ö°ìÉþÀ¹¤Ã¤¿¤¬¤ä¤Ê¤¤¤í¤¦¤Í¡×±©Â¿»Ò¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÇú¾Ð
¤è¤¦¤ä¤¯¸½¤ì¤¿Ì¡²è¤Î¿ÀÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï4Æü¡¢Âè114²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ì¡²è²È¡¢¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤¬Ìø°æ²È¤òË¬Ìä¡£Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÖº¤ÏÌø°æ²È¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÂåÉ½ºî¤¬¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ó(ËÌÂ¼Âó³¤)¤À¤¬¡¢½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÊ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï½Ë²ì²ñ¤ò³«¤¡¢´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼êÖº¤ÏÌø°æ²È¤òË¬Ìä¡£¿ó¤ÏÎ±¼é¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÏÊì¡¦±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê»Ò)¡¢µÁÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤È¤È¤â¤ËÃã¼¼¤ÇÃã¤ò¤¿¤Æ¤ÆÀÜÂÔ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãã¤ò°ì¸ý°û¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¼êÖº¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç±©Â¿»Ò¤Ï¤Î¤Ö¤Ë¤Ò¤È¸À¡£
¡¡¡Ö¤Î¤Ö¡¢°ìÉþÀ¹¤Ã¤¿¤¬¤ä¤Ê¤¤¤í¤¦¤Í¡×
¡¡Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¼êÖº¤ÏÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡ÖÉÃ¤Ç¿²Íî¤Á¡¢±©Â¿»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø°ìÉþÀ¹¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ËÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö±©Â¿»Ò¤µ¤óºÇ¹â¤Ê¤Î¤è¡ªº£Æü¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£