歌手の麻倉未稀さん（65）が3日、『第23回 グッドエイジャー賞 授賞式』に登場し、自身のヒット曲『ヒーロー』を熱唱。楽曲に関するエピソードを明かしました。

ステージでラグビー部を舞台にしたドラマの主題歌となった自身の楽曲『ヒーロー』を披露し、会場から大きな拍手が送られました。

麻倉さんは「『ヒーロー』を歌い続けて、もう40年近くなるんじゃないか。いまだにラグビーの集まりには呼んでいただいて、スタジアムで歌わせていただいたり、国歌斉唱とともにいろんな形で『ヒーロー』を歌わせていただいているっていうのが、本当に歌手冥利（みょうり）に尽きる」と楽曲への感謝を伝えました。

続けて麻倉さんは「実はキーを落とせないっていう役目がありまして。年齢とともにキーが下がるの何とか必死にこらえながら、これからも歌い続けていこうかなっていうふうには思っております」と40年歌い続けるうえでの苦労を明かしました。

■来年デビュー45周年 長年の活動で気がついたこと

来年デビューから45周年を迎える麻倉さん。今の思いを聞かれると「あっという間の45周年でちょっとびっくりしてるんですけど。本当に病気になった時は40周年と言われても、もう全然そこまで私生きてるか分かんないからと思ってたんですけど」と、2017年に乳がんが見つかった当時を振り返りました。

続けて麻倉さんは「ある時から、“生きてるかどうか分からない”っていうんじゃなくて、それに向かっていろいろと自分で“生きていこう”と思えばいいんだなって、切り替えることができたので、目標って大切なんだなって。今度45周年はいろんな方にまたお手伝いしていただくことになっているんで、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思ってます」と目標を決めることで前向きになれたと明かしました。

『グッドエイジャー賞』は、年齢を重ねても人生を楽しみ、魅力ある人生を送っている人をたたえるもので、芸能界からは麻倉さんの他に、俳優の陣内孝則さん（67）と賀来千香子さん（63）が選出されました。