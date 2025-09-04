¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼»á¡¢³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¡¡¡Ö´í¸±¤ÊÄ¬Î®¤òÊñ°Ï¤·¤è¤¦¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï4Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍýÀ¤ÈÎÉ¼±¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢´í¸±¤ÊÄ¬Î®¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¶Ë±¦¡¦ÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÆüËÜÀ¯¼£¤ò°¤¯¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×À©Äê¤Ë´Ø¤·¡Ö·ûË¡¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤¿¡£