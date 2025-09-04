「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が3日に更新されたYouTubeチャンネル「5年後の世界」に出演。ユーチューバー・いけちゃんと（27）の不倫騒動が仕事に影響したのかについて、言及する場面があった。

箕輪氏は「一周回って反省してるんですけど。当初は“ふざけんな、ボケ!”とか言ってたんですよ。それが落ち着いて、やっと全部自分が悪いなって思って」と騒動を振り返る。

また「自分で言うのもなんなんですけど、罪と罰のバランスが狂ってる」といい「僕は元々、めちゃくちゃ評判が悪くて。一個も仕事が飛ばなかったので、どんな仕事先と仕事してんだろ?」と苦笑。「でも、普通の人は社会復帰ができなかったりして。街を歩けないぐらい叩くのはおかしいって思う」と語っていた。

なお、いけちゃんは1日にX（旧ツイッター）で「仕事が無いので、愛車の軽バンで家具家電一式売ってきました」と投稿。4日にも「帰る家が無くなってしまいました...オススメの東北の旅先、教えてください しばらく車でその辺を彷徨います」と報告し、ファンから心配の声が上がっている。