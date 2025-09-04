◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）

巨人が今季ワーストタイとなる１２失点を喫し、同一カード３連勝を逃した。プロ初勝利を目指した先発の又木鉄平投手（２６）は初回にヤクルトの主砲・村上に２ランを浴びるなど、４回途中７安打５失点で降板。続いてマウンドに上がった泉圭輔投手（２８）も村上にこの日、２発目となる満塁弾を浴びて勝負を決められた。好調の泉口友汰内野手（２６）は初回に遊撃内野安打を放ち、自己最長を更新する１５試合連続安打として打率トップをキープ。試合は８回途中雨天コールドとなった。５日からは中日３連戦（バンテリンＤ）を迎える。

ヤクルトとの今カードの勝ち越しを決め、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた巨人。岐阜での東京対決の先発は２年目左腕・又木に託された。先発は４回２失点だった８月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来これが今季２度目。プロ初勝利を目指し「直近でチャンスをもらえたのはうれしいと同時に、後がないと思ってやらないといけないなと思います」と強い覚悟を口にした。

だが、又木が初回につまずいた。先頭・浜田に右翼線二塁打を許す。２死三塁となって、４番・村上に１４３キロ直球を捉えられて、左中間への先制１６号２ランを浴びた。追いかける展開となった。

雨天の心配もあり、県岐阜商の室内練習場を借りて打撃練習を行った野手陣。前日と同じオーダーでヤクルト・吉村との対戦に臨んだ。２点を追いかける初回２死から泉口、岡本の安打などで一、三塁。岸田の右前適時打で１点を返した。岸田は「追い込まれていたので食らいついていきました」と笑顔をこぼした。

２回を無失点に抑えていた又木は、３回に１死一、二塁のピンチで再び村上を迎える。ここは投ゴロに抑えて、続くオスナも一飛と踏ん張った。

雨が激しく降り出して迎えた１―２の４回。又木は先頭から連打に死球で無死満塁のピンチを迎えた。吉村を見逃し三振に抑えたところで阿部監督は２番手・泉にスイッチ。だが、浜田の打球を三塁手・岡本が適時失策して３点目を献上。なお１死満塁で長岡に右中間を破る２点適時二塁打を浴びた。ここで雨脚がさらに激しさを増し、１死二、三塁で試合が一時中断となった。７分後に再開したが、内山を歩かせて再び塁を埋めたあと、村上にこの日２発目となるグランドスラムを浴びた。この回一挙７失点で、先発・又木は３回１／３、７安打５失点となった。

５回も続投した泉はこの回を無失点に抑えた。８点の差をなんとか縮めたい打線は５回にリチャード、代打・キャベッジの安打などで１死満塁の好機。しかし、途中出場の浅野が右飛。続く泉口も中飛に倒れ、得点を奪えなかった。

６回から登板した３番手・平内だったが、７回１死二塁で浜田に右越え適時二塁打を浴びた。これで今季３度目の２ケタ１０失点となった。

１―１０の８回に登板した４番手・宮原も無死一塁でオスナに２ランを被弾。その後、伊藤を中飛に抑えたところで、またしても雨が激しくなり、２度目の中断に入った。２３分後に再開され、宮原はその後も安打を打たれながらも追加点は許さなかった。