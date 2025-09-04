まもなく米非農業部門労働生産性指数確報値などの発表 まもなく米非農業部門労働生産性指数確報値などの発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）、貿易収支（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）21:30

予想 2.4% 前回 2.4%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 1.6% 前回 1.6%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）21:30

予想 N/A 前回 （新規失業保険申請件数)

予想 N/A 前回 （継続受給者数)



貿易収支（7月）21:30

予想 -630.0億ドル 前回 -602.0億ドル（貿易収支)

外部サイト