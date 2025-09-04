　日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）、貿易収支（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　2.4%　前回　2.4%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　1.6%　前回　1.6%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）21:30
予想　N/A　前回　（新規失業保険申請件数)
予想　N/A　前回　（継続受給者数)

貿易収支（7月）21:30
予想　-630.0億ドル　前回　-602.0億ドル（貿易収支)