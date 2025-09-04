日本航空の国際線の男性機長（６４）が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、機長は乗務当日、アルコールが検知された検査記録を改ざんしていたことが分かった。

滞在先での過剰な飲酒を隠す狙いがあったとみられる。日航は機長への懲戒処分を検討している。

４日に記者会見した日航によると、機長は８月２８日午後（現地時間）、ホノルル発中部行きの便に乗務予定の中、前日の２７日午後にホテルの自室でビール（アルコール度数９・５％、約５５０ミリ・リットル）を３本飲んだ。２８日朝にホテルの自室で自主的にアルコール検査をしたところ、呼気１リットルあたり０・４５ミリ・グラムのアルコールを検知。ホテル出発直前に飲酒したことを日航に申告したという。

日航の調査で、機長は約６０回検査した上で記録の一部の日付を、改ざんしていたことが判明。滞在先での飲酒が禁じられた昨年１２月以降も、検査記録には複数回の改ざんの形跡があり、機長は「これまでも滞在先で１０回ほど酒を飲んだ」と説明している。

昨年発生した豪メルボルンでの飲酒問題を受けて日航は今年１月、滞在先の禁酒に加えて、飲酒リスクの高い「要注意者リスト」を作ることを発表。機長もこのリストに含まれ、８月に産業医面談を行い、禁酒を決めたという。