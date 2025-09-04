マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』を12月10日にリリース。あわせて、2026年1月より全国ツアーを開催する。さらに、新曲「いつか何もない世界で」を9月5日に配信リリースする。

（関連：マカロニえんぴつというバンドと音楽の“祝福の祭典” デビュー10周年、初スタジアムワンマン2日目をレポート）

同作品は、MAPPA制作のTVアニメ『忘却バッテリー』エンディングテーマ「忘レナ唄」、映画『FLY!フライ!』主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング「poole」、TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ「然らば」、映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌「NOW LOADING」といった、タイアップ曲を含めた全14曲が収録される。

形態は、ファンクラブ会員限定のみで購入可能な完全生産限定盤、初回生産限定盤A（Billboard盤）、初回生産限定盤B（hope盤）、通常盤の計4形態。完全生産限定盤はファンサイト『OKKAKE』会員限定で販売となり、廃盤楽曲や人気曲を多数披露したファンクラブ限定ライブ映像が収められる。

また、初回生産限定盤A（Billboard盤）には今年7月に開催されプラチナチケットとなった、初のBillboard TOKYOでのライブ映像を収録。さらに初回生産限定盤B（hope盤）には、コロナ禍で中止された『hope』リリースツアーのリバイバル公演として今年3月に開催された仙台PITファイナル公演の模様を完全収録する。

本日下北沢SHELTERで行われた『10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」』にて配信リリースされることが発表された新曲「いつか何もない世界で」は、はっとり（Vo）が2017年に投稿した弾き語り曲を原型としている。また本発表にあわせて、フジイセイヤによる新たなアーティスト写真が公開された。

2026年1月より開催するアルバムリリースツアー『マカロックツアーvol.21 ～心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇～』は、全国19都市25公演のホールをめぐるものに。なおチケットはファンサイトにて、本日より最速先行の受付が開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）