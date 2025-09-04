¥ä¥¯¥ë¥È¡ÈÂ¼¿ÀÍÍ¡É16¹æ2¥é¥ó¡õ17¹æËþÎÝÃÆ¤Ê¤Éº£µ¨½é¤Î2·å12ÅÀ¤Çµð¿Í¤ËÇú¾¡¡ª8²óÅÓÃæ¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È12¡¼1µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡´ôÉì¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÀèÀ©16¹æ2¥é¥ó¡¢17¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ê¤É¤Î³èÌö¤Çµð¿Í¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç7È¯¡¢Éüµ¢¸å33»î¹ç¤Ç17È¯¤È¶Ã°Û¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à»°ÎÝ¤Çµð¿ÍÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ËôÌÚ¤«¤é2»î¹çÏ¢È¯¤ÎÀèÀ©16¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë¤ÏÄ¹²¬¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤Ê¤ª¤â1»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦Àô¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢¹â¤á¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤ó¤À¡£µå¾ìÄÌ»»100¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ë17¹æËþÎÝÃÆ¡£¤³¤Î²ó¡¢°ìµó7ÅÀ¤òÃ¥¤¤µð¿Í¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ïº£µ¨19ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µÈÂ¼¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â7²ó106µå7°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨5¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¡£6·î21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ°ÊÍè75Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷°ÂÂÇ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î17°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë2·å12ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤9·î3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó2·åÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÆü¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï4²ó¤È8²ó¤Ë±«¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¤Þ¤Ã¤¿±«µÓ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯8²óÎ¢¤Îµð¿Í¤Î¹¶·âÃæ¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£