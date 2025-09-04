お笑い芸人の野澤輸出さんが自身のＸで、手術のために入院していることを報告しました。



【写真を見る】【 野澤輸出 】 “胆石5つ・盲腸・逆流性食道炎” で5日に手術へ 相席スタート・山添寛さんが折り鶴でお見舞い「千羽分や！」



野澤さんは「今日から入院します。明日、胆嚢と盲腸(虫垂)の摘出手術して、一週間後には退院予定です。」と、病院のベッドから報告。マスクの奥の目は治療を受けられることで安堵しているように見えます。

野澤さんは、先月22日に「腹痛で救急車で病院に運ばれまして」「胆石が5つ見つかり」「盲腸(虫垂炎)と逆流性食道炎にもなっていまして」「9月に入院して手術することになりました」と投稿していました。







そんな野澤さんに、お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛さんがお見舞いにやってきたとのこと。山添さんは大きな折り紙で折り鶴を一羽折っていて「『でかい金の鶴は千羽分や！』って言ってました。」といいます。









さらに山添さんは野澤さんに対して「脂ものが食べられない僕に、ハンバーガーとピザのおもちゃをくれ、『食べたくなったら、このピザをピザカッターで切れ！』と言ってました。」とイジリを入れていたようです。

【担当：芸能情報ステーション】