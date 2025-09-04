◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)

巨人は投手陣が崩壊して、今季2度目の2桁失点。打線も1点しか奪えず、連勝が2でストップしました。

先発はプロ初勝利を目指す2年目の又木鉄平投手。初回、2アウト3塁のピンチを招くと、村上宗隆選手に外角高めのストレートをホームランにされ、いきなり2点の先制を許します。

それでも直後の攻撃。2本の内野安打で2アウト1、3塁のチャンスを作り、岸田行倫選手がライトへのタイムリーを打って1点差に詰め寄ります。

又木投手は2回、3回は得点圏にランナーを背負いながらも無失点。

しかし4回、ヒット2本と死球でノーアウト満塁のピンチを招き、続く吉村貢司郎投手を三振に抑えたところで降板すると、代わってマウンドへ上がった泉圭輔投手が、ヤクルト打線の勢いを止められません。

タイムリーエラーで1点を失うと、長岡秀樹選手には2点タイムリー2ベース、さらに村上選手には外角高めの縦スライダーを完璧に捉えられ、満塁ホームランを浴び、ヤクルトに打者13人の猛攻で7点を奪われます。

8点を追う苦しい展開となった巨人は5回、1アウト満塁のチャンスを作るも、浅野翔吾選手がライトフライ、泉口友汰選手がセンターフライに倒れ、得点を奪うことはできませんでした。

そして7回には、6回から回またぎとなった3番手・平内龍太投手が濱田太貴選手にタイムリー2ベースを打たれて1点を失うと、8回には4番手の宮原駿介投手がオスナ選手に2ランホームランを浴びました。

巨人は登板した4人の投手が計12失点と崩壊。打線も初回の1点のみと投打がかみ合わず。8回裏に雨が強まり、降雨コールド。巨人は連勝が止まりました。