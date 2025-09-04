◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)

ヤクルトは主砲・村上宗隆選手が2本塁打6打点の大暴れ。投げては先発の吉村貢司郎投手が7回1失点と試合を作り、5勝目を挙げました。

ヤクルトは初回攻撃、この日が25歳の誕生日だった先頭・濱田太貴選手が2ベースで出塁してチャンスを作ると、4番・村上宗隆選手が2試合連発となる第16号2ランホームランを放って2点を先制します。

先発は6月21日以来の白星を目指す吉村貢司郎投手。しかし援護をもらった直後の1回裏、2アウトからヒットとエラーでピンチを招くと、岸田行倫選手にタイムリーを浴び、1点差に詰め寄られます。

リードを広げたい打線は4回、相手のエラーで1点を加えると、なおも満塁のチャンスで長岡秀樹選手が2点タイムリー2ベースを放ちます。

さらに、続く内山壮真選手は四球で出塁して再び満塁のチャンスを作ると、村上宗隆選手が打った瞬間確信の第17号満塁ホームランを放つなど、この回打者13人の猛攻で一挙7得点。

そして7回には濱田選手がこの試合3本目のヒットとなるタイムリーを放ち、10点目を奪います。

大量の援護をもらった吉村投手は、2回以降ランナーを出しながらも要所を締めるピッチングで7回1失点の投球。6月21日以来の5勝目を挙げました。

打線は8回にオスナ選手が第11号2ランホームランを放つなど、ヤクルトは先発野手全員安打で今季初の2桁得点。試合は8回裏に雨が強まり、降雨コールドとなり、ヤクルトが連敗を2で止めました。