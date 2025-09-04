5人組ガールグループILLIT（アイリット）が3、4日の2日間、大阪城ホールで、日本で初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」の大阪公演を開催した。

日本人メンバーのIROHA（イロハ＝17）が「盛り上がる準備できてますか？ めっちゃ好きやねん！」と呼びかけると、MINJU（ミンジュ＝21）も「会いに来てくれて、ホンマにありがとやで〜」、YUNAH（ユナ＝21）も「みんな、ホンマにありがとな〜」などと次々と関西弁であいさつした。客席を埋めたGLLIT（ファンの総称）から大歓声を浴びた。

昨年のNHK紅白歌合戦でも歌ったヒット曲「Magnetic」などをパフォーマンス。途中のゲーム企画では個性的なイラストを描いたユナに対してWONHEE（ウォンヒ＝18）が「あかん、あかん」とツッコむ一幕もあった。「日本語レベルアップしたいです」というウォンヒは、ファンから「えぐいて〜」「知らんけど」などのハイレベルな？ 関西弁を教わり、復唱して笑いを誘うシーンもあった。

アンコールでは3日リリースした日本ファーストシングル「時よ止まれ」や、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」などを披露。さらに声援に応えて追加で楽曲を歌った。日本人メンバーのMOKA（モカ＝20）は「大阪、ホンマに大好きやで〜！」とアピール。ユナは「初めて大阪にきたのですが、とても熱気にあふれていて、皆さんのエネルギーをもらいました」と伝えた。

サバイバル番組『R U Next?』」を通じて選抜された、日本出身2人、韓国出身3人の5人組ガールグループ。「HYBE MUSIC GROUPの1つであるBELIFT LAB所属で、昨年3月にリリースしたファーストミニアルバムのタイトル曲「Magnetic」がK−POP史上初というデビュー曲での米ビルボード「HOT 100」にランクインするなどヒットし、昨年の紅白歌合戦で初出場を果たすなど注目を集めている。

日本初のファンコンサートは大阪2日間で2万人、先月の東京2公演と合わせて4公演で計4万人を動員した。イロハは「これからもっといろんな地域をめぐって、大きな場所でも、ドームとかでもできたらいいなと思っています。超楽しかったです。ホンマにありがとう！」とハグするジェスチャーを見せて感謝した。【横山慧】