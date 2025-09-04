アンケート結果の分析を2人のAIが支援する「楽楽リサーチャー」提供開始
楽天インサイトは9月4日、アンケートによるインターネット調査結果の分析をAIアシスタントが支援するツール「楽楽リサーチャー」を提供開始することを発表した。
同ツールは楽天インサイトが実施したインターネット調査データ（集計表）を読み込み、調査の目的や注目点を指示することで、AIアシスタントが設問ごとの分析コメントと調査結果のサマリを自動生成する。
さらに、生成されたコメントとサマリについてAIアシスタントに詳細な指示を加えて対話を進めることで、より精度の高い内容へと修正しながらブラッシュアップが可能だという。
楽楽リサーチャーのイメージ
楽楽リサーチャーは、楽天インサイトにインターネット調査を依頼した企業または団体であれば、過去の調査内容を含めて無料で利用可能。これまで人がデータを分析するために必要であった時間や労力などの削減が期待できる。
また、分析を行うAIアシスタントは、調査結果をフラットに評価して分析する「Ai」（アイ）と、ストーリーに合わせたスコアを中心に分析する「Shin」（シン）の2人の人格が設定されている。いずれかを選択することで、目的に応じた分析コメントとサマリを出力できる。
2人の人格のアシスタントが設定されている
同ツールは楽天インサイトが実施したインターネット調査データ（集計表）を読み込み、調査の目的や注目点を指示することで、AIアシスタントが設問ごとの分析コメントと調査結果のサマリを自動生成する。
さらに、生成されたコメントとサマリについてAIアシスタントに詳細な指示を加えて対話を進めることで、より精度の高い内容へと修正しながらブラッシュアップが可能だという。
楽楽リサーチャーは、楽天インサイトにインターネット調査を依頼した企業または団体であれば、過去の調査内容を含めて無料で利用可能。これまで人がデータを分析するために必要であった時間や労力などの削減が期待できる。
また、分析を行うAIアシスタントは、調査結果をフラットに評価して分析する「Ai」（アイ）と、ストーリーに合わせたスコアを中心に分析する「Shin」（シン）の2人の人格が設定されている。いずれかを選択することで、目的に応じた分析コメントとサマリを出力できる。
2人の人格のアシスタントが設定されている