¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±éºî¤Ç¶¦±é¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¤Ë½é¸ÀµÚ¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌôÊªÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¡½¡½¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌôÊª»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Ô£Â£Ó¤Ï£³Æü¡¢ºÇ½ª²ó¡Ê£·ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ä±þ±ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¡Ø£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ»£±Æ¡¦ÊÔ½¸ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉôºÆÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢²þ¤á¤ÆÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê£¹·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ªÏÃ¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯½À¤é¤«¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÆüÍË¤è¤ë£¹»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌôÊª»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤òÈ¯É½¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò°úÍÑÅºÉÕ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤¬À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï£³Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£