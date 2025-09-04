ハウステンボス、クリスマスイベント2025概要公開 シャンデリアツリー＆聖歌隊の感動ショーが夢の世界へ誘う
【女子旅プレス＝2025/09/04】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、クリスマスイベント「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を、2025年11月7日（金）から2026年1月5日（月）まで開催する。今年は、日本初となる「グランド・シャンデリアツリー」が新たに登場し、今までにない圧倒的な煌めきに包まれるクリスマス体験を届ける
ハウステンボスの中心・アムステルダムシティに、ヨーロッパの街並みが360度クリスマスオーナメントで埋め尽くされる「クリスマススクエア」が今年も登場。この中心に、無数の光とクリスタルが重なり合い、圧倒的な輝きを放つ「グランド・シャンデリアツリー」が新たにお目見えする。
全長約15mを誇るシャンデリアを模したツリーは、暖かみのある光が無数のクリスタルに反射し、繊細かつ複雑な輝きを生み出す。その幻想的な光景は、訪れる人々の心に深く刻まれるだろう。
このツリーを中心に、毎晩圧巻のナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」が開催される。聖歌隊の美しい生歌に合わせてツリーが点灯すると、街全体が感動的な光に包まれる。
また、パワーアップした「クリスマスマーケット」では、オーナメントやリースなどの装飾に囲まれながら、本場ヨーロッパのフードやドリンク、ショッピングが楽しめる。サンタクロースとのグリーティングも行われ、憧れのクリスマス体験が満載だ。
さらに、好評につきクリスマス期間中の開催が決定した「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」は、世界に誇るイルミネーションや海外アーティストのライブパフォーマンス、高さ20mまで吹き上がる日本最大の噴水ショー、花火が夜空を彩るなど、見どころ満載のナイトショーとなる。
澄み切った冬の夜空に打ちあがる花火イベントも多数開催。クリスマス・ホーリーナイト花火（11月22日（土）11月23日（日）12月24日（水）12月25日（木））、グランドフィナーレ花火（12月26日（金）〜12月30日（火））、ハウステンボス・カウントダウン花火（12月31日（水））、ニューイヤー・セレブレーション花火（2026年1月1日（木）〜1月4日（日））が予定されている。
コース料理またはビュッフェのクリスマスディナーを楽しみながら、船上から花火を鑑賞できる「マリエラディナークルーズ」の予約も受け付け中だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆光とクリスタルのツリーが織りなす感動の夜
◆心に響くショーと本場グルメで非日常を体験
■ハウステンボス
