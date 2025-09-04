【40・50代】こそ「ハイライトヘア」！ 入れるだけ即こなれ & 白髪ぼかせちゃう♡

白髪をカバーするだけでなく、立体感や軽やかさを加えてくれる「ハイライトヘア」。重たく見えやすい大人の髪も、細かなハイライトを取り入れることで柔らかく見せることができます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の髪にも自然になじむ「ハイライトヘア」をご紹介。

ラフな質感が映える外ハネボブ

最初に紹介するのは、自然な動きが出やすい外ハネボブにハイライトを加えたスタイル。立体感が増して全体が軽やかに見え、ラフに仕上げても重たさが出にくいのが特徴です。柔らかな雰囲気をまといながら、白髪を目立ちにくくしてくれる、初めてのハイライトにもおすすめのデザインです。

つるんとまとまる王道ボブ

ベースをブラウンで整え、ホワイトをくすませたような上品なハイライトを重ねたボブ。つるんと内に入るカットラインが特徴で、落ち着いた雰囲気を保ちながらも立体感を演出しています。シンプルなボブにハイライトを組み合わせることで、髪全体に透明感が加わり、程よく華やかな雰囲気に。

カジュアルに大人可愛く！ レイヤー × オリーブハイライト

続いては、切りっぱなしのラインを残したレイヤーボブに、オリーブトーンのハイライトを細かく入れたスタイル。ベースはくすみベージュで仕上げられており、コントラストは弱めながら、ハイライトの筋感がしっかりと際立ちます。落ち着きとこなれ感を同時に演出できるスタイルです。

丸みショートボブ × 極細ハイライトで上品に

最後にご紹介するのは、まろやかなブラウンをベースに、極細ハイライトを加えた丸みショートボブ。上品で柔らかな仕上がりが印象的で、ハイライトが自然に馴染むのがポイントです。日常のスタイルに取り入れやすく、動きが少なくとも、軽やかな雰囲気を演出できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@shoki______hair様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里