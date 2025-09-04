出かける時は荷物最小限。そんな人にピッタリなインケースの"ショルダーポーチ"

なるべく身軽に出掛けるために小さいけれどしっかり必要な荷物が入る絶妙なサイズのバッグがほしい。そんなニーズに応えるのがApple社公式パートナーの歴史もあるバッグブランドIncaseの「Tracks Small Shoulder Pouch」（1万1550円）です。

Incase史上最小クラスのショルダーポーチはミニマルなデザインながら見た目以上の収納力。デバイスを保護するテックポケットやギアを取り付けられるデイジーチェーンを備えるなど機能性にも優れており、シーンやスタイルを問わず使えるスタイリッシュなオールブラックのデザインが魅力です。

サイズはH19×W13×D7.5cmで容量は約2L。メイン素材には強度に優れたコーデュラ社製の1680デニールバリスティックナイロンを採用しています。YKK社製のファスナーを採用したメイン収納部は長財布も収納できるサイズ感。

また、「iPhone Pro Max」も収納可能なクッション性のあるテックポケットを備えており、内側にはデバイスを保護する起毛素材を使用しています。小物を分けて収納できるストレッチメッシュポケットも搭載し、ブランドタグ裏にはAirTagポケットも収納できます。

フロントにはサブ収納部を装備。中にはストレッチメッシュポケットやキーストラップを備えています。また、背面に配置したオープンポケットは頻繁に出し入れするパスケースなどの収納に最適。本体上部には手持ちしやすいトップハンドルも配置しています。

そして、ポイントとなるのがデイジーチェーンを備えたショルダーストラップ。カラビナなどをいくつも取り付けられるのでサングラスやイヤホンケースなどの小物を吊り下げて収納を拡張できます。

このデイジーチェーンは実用的でありながらミニマルなデザインのアクセントとしても機能しています。使い勝手が良く絶妙なサイズ感のショルダーバッグは一度使えば手放せなくなりそうです。

>> Incase

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆90年代のザ・ノース・フェイスが蘇る。デザインはそのままにしっかりアップデートしたふたつのバックパックに注目

◆シンプルな90年代のKARRIMORワッペンに惹かれる！普段使いにピッタリな限定リュック6型をチェック

◆背負えたり、外側に吊り下げたり。エースの防災兼用スーツケースがアップデート！