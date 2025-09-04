¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÍðÇÏ¤ËÎø¤¹¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¡¢Èà½÷¤ËÊÒ»×¤¤¤Î¥à¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¿¤¤ß¤ò°¦¤Á¤ã¤ó£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç°¦¤·¡¢À¸¿È¤Î¿Í°Ê¾å¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãæ¸¶ÃæÌé¾Þ¤äÇë¸¶ºóÂÀÏº¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»í¿Í¡¦ºÇ²Ì¥¿¥Ò»á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î32¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ØÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£Ì¡²è¤«¤éÊõÄÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÆ¸ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤ß¤ò°¦¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¥·¥ã¥ó¥×¡¼
¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¡¢¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÍðÇÏ¤ËÎø¤ò¤·¡¢¶¯Îõ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÄÆëÀ÷¤Î¥à¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÎäÃ¸¤Ç¡¢¤±¤ì¤É·è¤·¤Æ¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥à¡¼¥¹¤¬ÍðÇÏ¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤â¤¦¤È¤¹¤ë»þ¡¢Èà¤¬ÈÜ¶±¤Ê¼êÃÊ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÉÔ²÷¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢ºÇ°¤Ê¼êÃÊ¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥à¡¼¥¹¤ËË«Èþ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ä¤Æ¤â¤è¤¤¤¾¡£¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍðÇÏ¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤æ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥à¡¼¥¹¤¬¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬Ã¸¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÎø¡×¤È¤Ï´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤è¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥à¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤À¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äºÇÄã¤Ê¤³¤È¤È¤µ¤¨»×¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸Ì®¤Î»þ¡¢É¬¤º½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¸þ¤³¤¦¤â¹¥°ÕÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂº¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È°¦¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬É½Î¢°ìÂÎ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°¦¾ð¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤À¡£°¦¾ð¤ÏÁÐÊý¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ËÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë°¦¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢º¹½Ð¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤½¤Î°¦¤ò¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°¦¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¤½¤Î¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¡×¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤½¤Î°¦¾ð¤ò¤É¤¦»×¤¦¤Ù¤¤«¡¢ºÇ½é¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤Î¹¥°Õ¤òÍýÍ³¤Ë¶ò¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ê¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤½¤Î¿Í¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤ÆÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î²¿¤¬°¦¤À¤í¤¦¡¢¤È¤µ¤¨»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ë°¦¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò»ý¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÄÍî¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤Ï»×¤¦¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¡¢¥à¡¼¥¹¤ÎÈÜ¶±¤µ¤ËÅÜ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥à¡¼¥¹¤¬ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Îº¬µò¤Ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡£¤¤¤ä¡¢¤¤Ã¤ÈÍÄÆëÀ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Í§Ã£¤è¤ê¤â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¤º¤Ã¤È¥à¡¼¥¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¥à¡¼¥¹¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥à¡¼¥¹¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ëµÁÍý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤â¡Ö¹¥¤¡×¤òÍýÍ³¤ËËÜ¿Í¤¬¿È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤À¤·¡¢ÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤Ç¡¢¥à¡¼¥¹¤¬Èà½÷¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤Ê¤¯¤â¤Ã¤È¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤·¤¿¤é¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤á¤È¤¤Ê¤è¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¥à¡¼¥¹¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎÂÖÅÙ¤ËÍýÀÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤µ÷Î¥¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤È¸ß¤¤¤òÍ¥¤·¤¯»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¿¤«¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤êÆÍÁ³¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤¿¤êµÕº¨¤ß¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¿Í¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤è¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÇÏ¼¯¤²¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤ä¤á¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤ÏÉáÄÌ¤ËÂ¾¿Í¤Ë¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³«¤Ä¾¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤â¤·¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¤¤ë¤·¡¢Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤âÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ó¤À¤È¡¢»×¤¤ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤½¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤Ç´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤òÀ¸¤à¤È¤«¸À¤ï¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤È¤«¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ë¤Ê¤è¡¢¤È»×¤¦¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¿ÆÀÚ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¥à¡¼¥¹¤Ë¸«¤»¤ëÂÖÅÙ¤¬»ä¤Ï¿´ÄìÁ¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢Æä¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¹¥°Õ¤Ë±þ¤¨¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÜ¶±¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¥ó¥Ê¥ê¤·¤Æ¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï¤â¤¦¿Í´Ö¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤è¡¢¤È¤µ¤¨¤¿¤Þ¤Ë»×¤¦¤Ê¤¡¡£¿ÆÀÚ¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¹¥°Õ¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡»ä¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤··ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¿¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤·¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¿¤éµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£Í¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Ã¤Æ°Æ³°¡¢Â©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¡£¿Í¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë»þ¤Ë¤½¤ì°Ê¾åµ¤³Ú¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£´ÊÃ±¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤éÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»×¤¤¤ä¤ë¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤òÊñ¤à¤è¤¦¤Ë»ä¤ÏÍ¥¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¡£¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â·ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«Èà¤é¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤È¡¢Â¾¿Í¤Îµ÷Î¥¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Î¼þ°Ï¤È¿´¤ÎÃæ¤Î²º¤ä¤«¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¿È¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊýÅª¤Ê¹¥°Õ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¿È¾¡¼ê¤Ë¡¢»ä¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤¡¤È¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ê¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤¦Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿´ÄìÈá¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
