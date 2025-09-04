【コロナ再流行？】マスク選びで「顔がデカい」と絶望…！コロナ禍で始まった、自分に合うマスク探しの旅【作者に聞く】
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかり。そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、今や生活の一部として一般化したマスクにまつわるエピソードだ。
アジア各国で新型コロナウイルス感染症が再流行中。マスクをつけている人も多くなっている。本作のマスクエピソードが実体験かと尋ねると、「コロナ禍で気温も高くなりだしたころに、通気性が良さそうという理由でウレタンマスクを買い、繰り返し使用していたらこのような惨事が起こりました…」と、当時の悲劇的な体験を振り返った。
自分に一番合うマスクを選び抜くのは難しいかという問いには、「本当に難しいですね。私もいろいろ試してきました。コスパを考えて安いマスクを使っていたら毛羽立ってかゆくなったり、大人用のMサイズのマスクを買ったらすごくキツくて、『あれ？自分て結構顔でかいんだ』と落ち込んだりもしました」と、マスク選びの苦労を明かした。
