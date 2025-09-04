¡Ö²Î»ì¤¬¥¨¥í¤¯¤ÆÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¿¹¤Þ¤É¤«¿·¶Ê¡Ö½ªÅÅ¼Ö¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¡×¤Ø¤Î»×¤¤
²Î¼ê¿¹¤Þ¤É¤«¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡Ö½ªÅÅ¼Ö¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¡×È¯ÇäµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¿¹¤Þ¤É¤«Special Live 2025 at JZ Brat¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¤Ï¶ÊÄ´¤³¤½¥¸¥ã¥¸¡¼¤À¤¬¡¢¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö²Î»ì¤¬¥¨¥í¤¯¤ÆÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â½÷À¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¯¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£À¸¡¹¤·¤µ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥¡¼¤Ç²Î¾§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÏÀ¼¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ½¸½¤¬¾¯¤·¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤¬¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È(Î¢À¼)¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏIT¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÀîËÌ½á»á¡£Á°ºî¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ò²Î¤¦¿¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÌÑÁÛ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¿¹¤Ï78Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Æ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼å´§13ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡£Íâ79Ç¯È¯Çä¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Í¤¨¡¦¤Í¤¨¡¦¤Í¤¨¡×¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö»ä¤Î16ºÍ¡×¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯Çä¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö³åºÓ¡×¡Ö¿Í·Á¤Î²È¡×¡ÖSaving All My Love For You¡×¤Ê¤ÉÁ´18¶Ê¤òÈäÏª¡£²ÎÍØ¶Ê¤«¤éAOR¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤¹²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿¹¤Ï²Î¤¤Â³¤±¤ë¡£