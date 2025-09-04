¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤¬¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡È½½È¬ÈÖ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤Î»þ¤Î²¶¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
9·î3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØKing ¡õ Prince ±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadio GARDEN¡Ù¤Ë¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾Èª¤¯¤ó¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡ØÎ÷¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éËè²ó¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤è¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤È¾Ò²ð¤·¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¡¢Î÷¤¯¤ó¤Ï²¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¤¹¤ë¤È±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¤¹¤è¡£Ëè²ó¤³¤ì¡£°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾Èª¤Ï¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¸Ä¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¡¢ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤é´°àú¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËè²ó¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¤½¤ì¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡È¥ä¥Ð¤¤¤Í¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î²¶¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿¿´é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡È¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËè²ó¡¢ËÜ¿Í½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¿·Á¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¥ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬¡£Å´ÈÄ¡£¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡¢²¶¤Ï¤½¤Î»þ¡£¸«¤Ê¤¬¤é¡£¡ÈÁá¤¯½ª¤ï¤é¤ó¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£