¡Ú³ÚÅ·SS¡ÛHoly StoneÀ½ËÜÂÎ100gÌ¤Ëþ¤Î·ÚÎÌ¥É¥íー¥ó¤¬È¾³Û¤ÇÅÐ¾ì¡Ú2025.9¡Û
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î4Æü20»þ～9·î11Æü1»þ59Ê¬ ¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡§Holy StoneÀ½¥É¥íー¥ó¡ÖHS155¡×¡Û ÈÎÇä»þ´Ö¡§9·î8Æü0»þ～0»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§19,820±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§9,910±ß
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Holy Stone À½¥É¥íー¥ó¡ÖHS155¡×¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¤È¤Ê¤ë9,910±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î8Æü0»þ¤«¤éÆ±0»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢GPS¤òÅëºÜ¤·ËÜÂÎ100gÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀß·×¤Î¥É¥íー¥ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¥ëー¥È¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥É¥íー¥ó¤¬¼«Æ°Èô¹Ô¤Ç¤¤ë¡Öµ°À×Èô¹Ô¥âー¥É¡×¤ä¥É¥íー¥ó¤¬Èï¼ÌÂÎ¤ò±ß¿´¤È¤·¡¢¼þ¤ê¤Ç¥µー¥¯¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Áà½Ä¼Ô¤«¤é¸«¤¿Èô¹ÔÊý¸þ¤ÎÁ°¸åº¸±¦¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥âー¥É¡×¤Ê¤É½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥âー¥É¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£