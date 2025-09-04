¡Ú³ÚÅ·SS¡Û¥·¥ãー¥¯¤ÎÁÝ½üµ¡¡ÖEVOPOWER SYSTEM iQ+¡×¤¬³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¤Ç45,375±ß¤Ë¡Ú2025.9¡Û9·î5Æü1»þ¤«¤éÈÎÇä
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ¼Â»Ü´ü´Ö¡§9·î4Æü20»þ～9·î11Æü1»þ59Ê¬ ¡ÚEVOPOWER SYSTEM iQ+¡Û ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î5Æü1»þ～8»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§90,750±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§45,375±ß ÈÎÇäÂæ¿ô¡§1,500Âæ
¡¡³ÚÅ·¤Ï9·î11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤Æ¡¢Shark¤ÎÁÝ½üµ¡¡ÖEVOPOWER SYSTEM iQ+¡×ÄÉ²Ã¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥»¥Ã¥È¤ò45,375±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê90,750±ß¡Ë¤Ç9·î5Æü1»þ¤«¤é8»þ59Ê¬¤Î´ü´ÖÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1,500Âæ¡£
¡¡¡ÖEVOPOWER SYSTEM iQ+¡×¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£ÉôÊ¬¤¬1kgÌ¤Ëþ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò¤¦¤¿¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£ÁÝ½üµ¡¡£Âç¤¤¤¤´¤ß¤äÊÉºÝ¤Î¤´¤ß¤â¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Æ°¤´¤ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
