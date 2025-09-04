¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¶¦±éÄÁ¤·¤¤!!¡×Àî¸ý½ÕÆà¡¢1¥«·î°Ê¾å¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª ¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡¼¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡õ¼Æºé¥³¥¦¤Î¿¿´é¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
Instagram¤Î¹¹¿·¤¬1¥«·î°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¡¼¤Á¤ã¤óµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¶¦±éÄÁ¤·¤¤!!¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¡ÖÌÜÎÏºÇ¶¯¤Î¤ªÆó¿Í¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡£¤¤¤ä¡¢´Ñ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÌÜÎÏºÇ¶¯¤Î¤ªÆó¿Í¡ª¡×Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢2¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¡õ¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¶¦±é¡×¼Æºé¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡Ö½µ´©»ïµ¼ÔÌò¡¦ #Àî¸ý½ÕÆà ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¡×¤È¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï11·î19Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
