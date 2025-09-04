¶µ°éÊý¿Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö¹Åç¸©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹Åç¹âÅù³Ø¹»¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
³Ø¤Ó¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤Î¶µ°éÍýÇ°¤äÆÃ¿§¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÎÏ¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í´ÖÎÏ¤ä¼Ò²ñÀ¤ò°é¤à¹©É×¤¬¸÷¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢¿Ê³ØÀèÁª¤Ó¤ÎÂç¤¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î3¡Á17Æü¤Î´Ö¡¢10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷125¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶µ°éÊý¿Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö¹Åç¸©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ125¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢6Ç¯´Ö¤Î·×²èÅª¤Ê¶µ°é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¹Åç¹âÅù³Ø¹»¡£¹»·±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹â¤¤ÃÎÀ¡¢Ë¤«¤Ê´¶À¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢³ØÌä¤È¿Í´ÖÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãµµæ³Ø½¬¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤ËÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡ÖÂ´¶È¸¦µæ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¸Íý²£ÃÇÅª¤Ê³Ø¤Ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¤¤ÃÎÀ¡¦Ë¤«¤Ê´¶À¡¦¶¯¤¤°Õ»×¤ò°é¤à¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢ÃÎ¡¦ÆÁ¡¦ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿Íºà°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤ä¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡ÖÃæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÎ©´ðÄ®¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¹»·±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«¼ç¼«Î§¡×¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½º×¤ÎÊÉ²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÂÎ°éÂç²ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¸ÅÌ¤¬¼«¼çÅª¤Ë´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹©É×¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¼ç¼«Î§¤ÎÀº¿À¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¥³¡¼¥¹¤ÈÁÏÂ¤É½¸½¥³¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤¬³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¶µ°éÊý¿Ë¤¬ÎÉ¤¯¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¿Ê³Ø¹»¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ä¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¶µ°éÊý¿Ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£¹ñºÝ¸òÎ®¤äÃµµæ³èÆ°¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤â¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î³Ø¹»¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÉáÄÌ²ÊÃ±°ì¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¿Ê³Ø¸þ¤±¤ÎÉáÄÌ¥³¡¼¥¹¡¢·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁÏºîÉ½¸½¥³¡¼¥¹¤Î2¼ï¤¬¤¢¤êÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
