¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡© ËýÀÈèÏ«¤ËÀø¤à5¤Ä¤Î¼À´µ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¿²¤¿¤Î¤ËÄ«¤«¤éÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ö½µËö¤ËµÙ¤ó¤Ç¤â²óÉü¤·¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡ÈËýÀÅª¤ÊÈè¤ì¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤ÏÀ¸³è½¬´·¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È±£¤ì¤¿ÉÂµ¤¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËýÀÈèÏ«¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¼À´µ¤È¤½¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡¢¤½¤·¤ÆÁá´üÂÐ½è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢½Å¾É²½Á°¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§1. ¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É
Âå¼Õ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤ë¤µ¡¢¤à¤¯¤ß¡¢´¨¤¬¤ê¡¢ÊØÈë¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤Ê¤É¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´é¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤à¤¯¤ß¡¢À¼¤Î¤«¤¹¤ì¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦°ÊÁ°¤è¤ê´¨¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦Ä«µ¯¤¤Æ¤â´é¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¦ºÇ¶á¡¢ÊØÈë¤¬¤Á
¡¦À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤¿¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë
¢§2. Å´·çË³ÀÉÏ·ì
ÆÃ¤Ë·î·Ð¤Î¤¢¤ë½÷À¤ËÂ¿¤¯¡¢Å´Ê¬¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì±Õ¤Î»ÀÁÇ±¿ÈÂÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏÄã²¼¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢Æ°Ø©¡¢ÄÞ¤¬È¿¤ë¡Ö¥¹¥×¡¼¥óÄÞ¡×¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë
¡¦³¬ÃÊ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦ÄÞ¤¬Çö¤¯³ä¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦´é¿§¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë
¢§3. ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²
¿çÌ²Ãæ¤Ë°ì»þÅª¤Ë¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¡¢Ä«¤ÎÆ¬ÄË¡¢¤¤¤Ó¤¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîËþÂÎ·¿¤ä¼ó¼þ¤ê¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬É½¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÆüÃæ¡¢¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë
¡¦µ¯¾²»þ¤ËÆ¬ÄË¤¬¤¢¤ë
¡¦¡Ö¤¤¤Ó¤¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦ÈîËþ·¹¸þ¤Þ¤¿¤Ï¼ó¼þ¤ê¤¬ÂÀ¤¤
¢§4. ·ÚÅÙ¤¦¤Ä¡¦Å¬±þ¾ã³²
¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡ÈÈèÏ«´¶¡É¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ºÇ¶á¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤º¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡¦Ä«¤¬ÆÃ¤Ë¤Ä¤é¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦¿©Íß¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¡¿¸º¤Ã¤¿
¡¦¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤
¢§5. ÅüÇ¢ÉÂ¡Ê½é´ü¡Ë
·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¸ý³é¡¢ÉÑÇ¢¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤äHbA1c¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È°Û¾ï¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë
¡¦¹¢¤¬¤è¤¯³é¤¯
¡¦ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯
ÆÃ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä«µ¯¤¤Æ¤âÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤
¡¦¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤À¤ë¤µ¤äÌ²µ¤¤¬Â³¤¯
¡¦µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¤¢¤ë
¡¦À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÆÃ¤Ë30¡Á40Âå¤ÏÌµÍý¤¬¤¤¯Ç¯Âå¤Î¤¿¤á¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈè¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÉÔÄ´¤Ë´·¤ì¤ÆÌµ¼«³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤â²óÉü¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤¹¤°¤ËÈè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢ÂÎ¤¬ÀÅ¤«¤ËÈ¯¤¹¤ëSOS¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈè¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬ÅªÍ½ËÉ¤È¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´ÊÑ²½¤òÀïÎ¬Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂÎ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤ÏÇ¯Îð¤äÂ¿Ë»¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤º¡¢ÂÎ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤·¡¢¾Íè¤Î°åÎÅ¥³¥¹¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Í½ËÉ°åÎÅÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµ¯¶È²È°å»Õ¡£¡Ö¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤È¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Í½ËÉ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWellness¡Ù¤òÄó¶¡¡£ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÉý¹¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¡Ê°å»Õ¡¦µ¯¶È²È¡Ë)
