¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼Ã¦Àþ¤·17¿Í»àË´21¿ÍÉé½ý¡Ä»ö¸ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¡¡´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Èºä¤Î³¹¡É¤Ç¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó
º½¤Ü¤³¤ê¤¬Éñ¤¤¡¢ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¸½¾ì¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Çµ¯¤¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â17¿Í¤¬»àË´¤·¡¢21¿Í¤¬Éé½ý¡£
¸¶°ø¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Î¶¹¤¯µÞ¤ÊºäÆ»¤òÁö¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡Ö¥°¥í¥ê¥¢Àþ¡×¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È3ÆüÌë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êµÞ¼ÐÌÌ¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÃ¦Àþ¡£
ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÂçÇË¤·ÇËÊÒ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢Èï³²¼Ô¤é¤·¤¿Í¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Èºä¤Î³¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ë¤¢¤ë¥°¥í¥ê¥¢Àþ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Îºä¤Î¸ûÇÛ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç17¡ó¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ»Ï©¤òºî¤ëºÝ¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¸ûÇÛ12¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¾ÃËÉ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬´Ë¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤³¤Î»ö¸Î¤ËÆüËÜ¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£