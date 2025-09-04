¥Û¥ó¥À¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÉü³è ¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¡×²Á³Ê¤Ï617Ëü±ß ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë220ËüÂæÌÜÉ¸
¥Û¥ó¥À¤Ï¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ò5Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤Ï¡¢1978Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤Î¼Ö¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2001Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿5ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Îß·×¤Ç¤ª¤è¤½48ËüÂæ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¼Ö¤Ï¡¢¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï617Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÇÇ¯´Ö3500Âæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎËö¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤«¤éÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¡¡°æ¾å¾¡»Ë ¼¹¹ÔÌòÀìÌ³
¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¡Ø¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡ÊÁ°ÁÕ¶Ê¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î»ÍÎØÀïÎ¬¾å¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Û¥ó¥À¤Ï2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨100%¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÌÜÉ¸¤ò220ËüÂæ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£